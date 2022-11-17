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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали причину смерти олимпийского чемпиона Горшкова

МОСКВА, 17 ноя. РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков умер от инфаркта миокарда, сообщают «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, вечером 16 ноября Горшкову стало плохо. Он находился в предобморочном состоянии и был доставлен в больницу. Главе ФФККР диагностировали острый инфаркт миокарда. Горшков попал в реанимацию, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Он занимал пост президента ФФККР с 2010 года. Также Горшков имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры России.

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