СМИ узнали причину смерти олимпийского чемпиона Горшкова

По данным источника, вечером 16 ноября Горшкову стало плохо. Он находился в предобморочном состоянии и был доставлен в больницу. Главе ФФККР диагностировали острый инфаркт миокарда. Горшков попал в реанимацию, но врачи не смогли спасти его жизнь.