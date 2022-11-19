Российские фигуристы выступят с шоу в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу. Это шоу «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» («Матч ТВ»)

«Организовано несколько фан-зон, в том числе и под названием Hayya (Hayya — аналог российской карты болельщика, она необходима для въезда в Катар), где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», — сообщил консультант оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 Алексей Сорокин.