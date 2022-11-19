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14:38 (мск), источник: Sports.Ru

Российские фигуристы выступят с шоу в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу. Это шоу «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» («Матч ТВ»)

Российские фигуристы выступят с шоу в Дохе во время футбольного ЧМ-2022.

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Источник: РИА "Новости"

«Организовано несколько фан-зон, в том числе и под названием Hayya (Hayya — аналог российской карты болельщика, она необходима для въезда в Катар), где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», — сообщил консультант оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 Алексей Сорокин.

По информации «Матч ТВ», речь идет о постановках «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» — шоу с такими названиями продюсирует Татьяна Навка. При этом еще один ледовый спектакль «Лебединое озеро» проводит Евгений Плющенко.

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