Фанат выбежал на лед и подарил цветы фигуристке Трусовой

Это произошло после выступления спортсменки в произвольной программе на этапе Гран-при в Самаре. Молодой человек передал Трусовой букет красных роз и затем покинул лед вместе с ней.

На этих соревнованиях Трусова заняла второе место с результатом 213,80 балла. Победительницей стала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла.