Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Англия
Иран
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Сенегал
Нидерланды
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Флорида
53
Футбол. Чемпионат мира
22:00
США
Уэльс
Футбол. Сборные
20.11
Австрия
Италия
20
Футбол. Сборные
20.11
Венгрия
Греция
21
Футбол. Сборные
20.11
Мальта
Ирландия
01
Все события
Фоторепортажи
9Рублев победил Медведева на Итоговом турнире
18Туктамышева выиграла этап Гран-при России в Москве
10:37 (мск), источник: Известия

Фанат выбежал на лед и подарил цветы фигуристке Трусовой

Болельщик выбежал на лед, чтобы подарить цветы российской фигуристке Александре Трусовой. Об этом 20 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: Известия

Это произошло после выступления спортсменки в произвольной программе на этапе Гран-при в Самаре. Молодой человек передал Трусовой букет красных роз и затем покинул лед вместе с ней.

На этих соревнованиях Трусова заняла второе место с результатом 213,80 балла. Победительницей стала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также бронзовой медалисткой чемпионата мира и двух чемпионатов Европы. Она первой из женщин исполнила пять четверных прыжков во время одного проката.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь