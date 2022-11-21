Косторная назвала причину ухода от Тутберидзе

Косторная занималась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, затем на год перешла к Евгению Плющенко вместе с Александрой Трусовой, после чего вернулась к Тутберидзе. В декабре стало известно, что Косторная сломала руку, из-за чего пропустила чемпионаты России и Европы и не сумела принять участие в Олимпийских играх. В феврале спортсменка сообщила, что снова получила перелом. В марте фигуристка перешла к тренеру Елене Буяновой из группы Тутберидзе.

«Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права», — сказала Косторная.

«Диана (Дэвис) уговорила Тутберидзе взять меня обратно. Мы часто общались с Дианой. Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой. Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись. А рука позволила это сделать», — отметила фигуристка.

Косторная 6 сентября перенесла операцию на травмированном бедре, а в конце месяца легла в клинику на реабилитацию. 6 октября 19-летняя фигуристка возобновила тренировки. Она пропустит предстоящий чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.