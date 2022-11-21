Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Англия
Иран
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Сенегал
Нидерланды
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Футбол. Чемпионат мира
22:00
США
Уэльс
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Флорида
53
Все события
Фоторепортажи
11Ретровзгляд: советские фигуристы Пахомова и Горшков
17Первый гол Пруцева, стычка Магкеева и Промеса: «Спартак» обыграл «Локомотив»
13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная назвала причину ухода от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в интервью на YouTube-канале «Без воды» призналась, что приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе, когда поняла, что не попадает в состав сборной России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Косторная занималась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, затем на год перешла к Евгению Плющенко вместе с Александрой Трусовой, после чего вернулась к Тутберидзе. В декабре стало известно, что Косторная сломала руку, из-за чего пропустила чемпионаты России и Европы и не сумела принять участие в Олимпийских играх. В феврале спортсменка сообщила, что снова получила перелом. В марте фигуристка перешла к тренеру Елене Буяновой из группы Тутберидзе.

«Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права», — сказала Косторная.

«Диана (Дэвис) уговорила Тутберидзе взять меня обратно. Мы часто общались с Дианой. Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой. Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись. А рука позволила это сделать», — отметила фигуристка.

Косторная 6 сентября перенесла операцию на травмированном бедре, а в конце месяца легла в клинику на реабилитацию. 6 октября 19-летняя фигуристка возобновила тренировки. Она пропустит предстоящий чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Косторная выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Также она является победительницей Финала Гран-при сезона-2019/20 и Финала Кубка России (2018), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунов не смог победить даже в России. Что не так с лучшим лыжником мира
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь