На этапе Гран-при России в Перми по фигурному катанию выступят Туктамышева, а также пара Мишина и Галлямов

Пермь с 25 и 27 ноября примет один из крупнейших турниров по фигурному катанию — шестой этап Гран-при России на призы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. (0+).

Накануне турнира стал известен полный состав участников этапа Гран-при, которые выйдут на лед пермского УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).

В соревнованиях мужчин выступят: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков (пермская СШОР «Орленок»), Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

В женском турнире пермские любители будут с нетерпением ждать выхода на лед одного из лидера сборной России Елизаветы Туктамышевой. Компанию ей составят: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Виктория Федянина (пермская СШОР «Орленок»).

В парном катании в Перми на этапе Гран-При России будут бороться: Мария Дыбкова и Алексей Хвалько, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край — Республика Татарстан), Таисия Собинина и Илья Миронов, Варвара Черемных и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (пермская СШОР «Старт»), Майя Шегай и Игорь Шамшуров. Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются чемпионами Олимпийских игр 2022 года и чемпионами мира 2021 года.

Программу танцев на льду представят: Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова и Илья Карпов, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Влада Павленина и Александр Алексанян, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Александра Прокопец и Александр Васькович, Яна Трубинова и Владислав Шевнин (пермская СШОР «Орленок»), Софья Тютюнина и Андрей Багин, Полина Усова и Михаил Антонов, Екатерина Храбрых и Мирон Суслов.

Соревнования шестого этапа Гран-При России в Перми стартуют днем 25 ноября и завершатся вечером 27 ноября.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК ГРАН-ПРИ РОССИИ В ПЕРМИ.

По информации Федерации фигурного катания на коньках России, полное расписание соревнований и тренировок Гран-при России выглядит следующим образом:

25 ноября (пятница).

09:00—11:30 — комиссия по допуску по программе мастеров спорта.

12:00—12:45 — жеребьевка участников по программе мастеров спорта.

Тренировки всех участников Гран-При России будут проходить на льду ДС «Орленок» (ул. Сибирская, 47) с 12:45 до 18:45.

26 ноября (суббота).

Тренировки участников Гран-При России на основной арене в УДС «Молот» с 07:45 до 12:30.

Программа соревнований:

13:30—14:45 — выступление танцевальных пар по программе мастеров спорта, ритм танец.

15:00—16:30 — выступление женщин по программе мастеров спорта, короткая программа.

16:45—17:00 — Торжественное открытие Гран-при России в Перми.

17:15—18:20 — выступление спортивных пар по программе мастеров спорта, короткая программа.

18:35—20:05 — выступление мужчин по программе мастеров спорта, короткая программа.

27 ноября (воскресенье).

Тренировки участников Гран-При России на основной арене в УДС «Молот» с 07:30 до 12:35.

Программа соревнований:

13:00—14:30 — выступление танцевальных пар по программе мастеров спорта, произвольный танец.

14:45—16:30 — выступление женщин по программе мастеров спорта, произвольная программа.

16:30—16:45 — выступление пар по программе мастеров спорта, произвольная программа.

18:15—20:00 — выступление мужчин по программе мастеров спорта.

По окончании соревнований состоится церемония награждения победителей и призеров всех видов программы.

Стоимость билетов от 1200 до 3800 рублей.