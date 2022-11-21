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16:48 (мск), источник: Sport24

Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой

Российская фигуристка Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия своей коллеги Елизаветы Туктамышевой.

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Источник: Sport24

17 декабря Туктамышевой исполнится 26 лет.

«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание», — заявила Косторная в интервью ютуб-каналу «Без воды».

В нынешнем сезоне Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.

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