Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой
Российская фигуристка Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия своей коллеги Елизаветы Туктамышевой.
Российская фигуристка Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия своей коллеги Елизаветы Туктамышевой.
17 декабря Туктамышевой исполнится 26 лет.
«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание», — заявила Косторная в интервью ютуб-каналу «Без воды».
В нынешнем сезоне Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.