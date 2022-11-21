Алена Косторная раскрыла секрет спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой

«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание», — заявила Косторная в интервью ютуб-каналу «Без воды».