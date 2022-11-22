Косторная назвала самую дорогую покупку

Спортсменка заявила, что отдала за собаку породы мальтипу более 200 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в месяц старается тратить не более ста тысяч рублей. «Больше всего трачу на такси. Мало езжу на общественном транспорте, потому что папа и дедушка говорят, что я доеду до первого столба», — добавила Косторная.

В октябре фигуристка объявила, что отказывается от выступлений на турнирах до конца сезона. Она продолжает восстанавливаться после травмы и хочет накопить силы для выступлений в следующем сезоне.