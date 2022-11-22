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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Косторная назвала самую дорогую покупку

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной назвала самую дорогую покупку.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что отдала за собаку породы мальтипу более 200 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в месяц старается тратить не более ста тысяч рублей. «Больше всего трачу на такси. Мало езжу на общественном транспорте, потому что папа и дедушка говорят, что я доеду до первого столба», — добавила Косторная.

В октябре фигуристка объявила, что отказывается от выступлений на турнирах до конца сезона. Она продолжает восстанавливаться после травмы и хочет накопить силы для выступлений в следующем сезоне.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

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