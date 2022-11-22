В CAS рассказали, от чего зависит скорость рассмотрения дела Валиевой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Срок рассмотрения дела подозреваемой в нарушении антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) определяется как самим судом, так и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и самой спортсменкой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе CAS.

«Кодекс спортивного арбитража устанавливает шаги, которые должны быть предприняты в рамках процедуры CAS, — сказали в пресс-службе. — Следующим шагом в этой процедуре является подача Всемирным антидопинговым агентством апелляционной записки (письменного заявления с изложением своих доказательств — прим. ТАСС). Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции».

«Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Однако эти сроки могут быть продлены (или сокращены) по соглашению сторон. Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», — ответили в пресс-службе суда на вопрос, может ли WADA требовать от CAS скорейшего рассмотрения дела Валиевой.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли, выступая в пятницу на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, заявил, что WADA будет настаивать на скорейшем вынесении CAS решения по делу фигуристки.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении CAS отмечалось, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.