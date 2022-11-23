Медведева назвала благословением поражение от Загитовой на ОИ

«Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла», — заявила спортсменка. Она пояснила, что золото Олимпиады в юном возрасте — это большое испытание, и жизнь некоторых атлетов складывается тяжело из-за этой психологической нагрузки.

28 октября Медведева рассказала о критике фанатов из-за использования ею мата. Спортсменка вспомнила, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла несколько нецензурных слов, и это попало в трансляцию.