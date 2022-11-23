Жулин предложил провести чемпионат мира по фигурному катанию в Катаре
Тренер СШОР «Москвич» Александр Жулин предложил провести в Катаре чемпионат мира по фигурному катанию.
Тренер СШОР «Москвич» Александр Жулин предложил провести в Катаре чемпионат мира по фигурному катанию.
Сейчас в арабской стране проходит первенство планеты по футболу.
«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда. Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — заявил Жулин в интервью ТАСС.
Во время ЧМ-2022 по футболу в фан-зоне состоятся выступления российских фигуристов в рамках шоу Татьяны Навки и Государственного балета на льду.