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23 ноября, источник: Sport24

Жулин предложил провести чемпионат мира по фигурному катанию в Катаре

Тренер СШОР «Москвич» Александр Жулин предложил провести в Катаре чемпионат мира по фигурному катанию.

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Источник: Sport24

Сейчас в арабской стране проходит первенство планеты по футболу.

«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда. Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — заявил Жулин в интервью ТАСС.

Во время ЧМ-2022 по футболу в фан-зоне состоятся выступления российских фигуристов в рамках шоу Татьяны Навки и Государственного балета на льду.

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