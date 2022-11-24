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24 ноября, источник: Sport24

Спортивный юрист рассказала, с какими ограничениями столкнется Валиева, если ее дисквалифицируют из-за допинга

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович заявила, что фигуристка Камила Валиева в случае своего отстранения или дисквалификации сможет без угрозы ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил выступать в ледовых шоу, однако они не должны иметь поддержку со стороны национальных федераций или государственных организаций.

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Источник: РИА "Новости"

«Спортсмен может принимать участие в чисто коммерческих шоу-проектах, будучи временно отстраненным или дисквалифицированным национальной антидопинговой организацией или международной спортивной федерацией. Но таким шоу не должна оказываться финансовая или иная, например, информационная, поддержка со стороны национальных спортивных федераций или государственных организаций.

Если же шоу имеет бюджетную поддержку, то выступивший на нем спортсмен будет считаться нарушившим запрет на участие. Если спортсмен уже был дисквалифицирован, то дисквалификацию ему могут продлить на тот же срок, а если он был временно отстранен, то такое отстранение ему не зачтут и срок дисквалификации будет назначен с даты вынесения решения», — сказала юрист ТАСС.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении CAS отмечалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В своей апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

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