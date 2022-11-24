Спортивный юрист рассказала, с какими ограничениями столкнется Валиева, если ее дисквалифицируют из-за допинга

«Спортсмен может принимать участие в чисто коммерческих шоу-проектах, будучи временно отстраненным или дисквалифицированным национальной антидопинговой организацией или международной спортивной федерацией. Но таким шоу не должна оказываться финансовая или иная, например, информационная, поддержка со стороны национальных спортивных федераций или государственных организаций.



Если же шоу имеет бюджетную поддержку, то выступивший на нем спортсмен будет считаться нарушившим запрет на участие. Если спортсмен уже был дисквалифицирован, то дисквалификацию ему могут продлить на тот же срок, а если он был временно отстранен, то такое отстранение ему не зачтут и срок дисквалификации будет назначен с даты вынесения решения», — сказала юрист ТАСС.