Фигуристка Туктамышева выиграла этап Гран-при России в Перми

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева стала победительницей шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в воскресенье в Перми.

Туктамышева получила по сумме короткой и произвольной программ 239,94 балла (78,74 + 161,20). Она без ошибок исполнила два тройных акселя. Второй стала Софья Муравьева (239,15; 81,59 + 157,56), третьей — Алина Горбачева (210,86; 65,43 + 145,43). Горбачева с ошибкой выполнила четверной сальхов.

В танцах на льду победу одержали Софья Тютюнина и Андрей Багин (200,26; 80,88 + 119,38). Второй результат показали Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (192,95; 79,05 + 113,90), третьими стали Александра Кравченко и Александр Шустицкий (170,10; 67,27 + 102,83).

Позднее в воскресенье пройдут произвольные программы в соревнованиях спортивных пар и мужском одиночном катании.