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14:44 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева выиграла этап Гран-при России в Перми

Второе место заняла Софья Муравьева, которая уступила победительнице менее балла.

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Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева стала победительницей шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в воскресенье в Перми.

Туктамышева получила по сумме короткой и произвольной программ 239,94 балла (78,74 + 161,20). Она без ошибок исполнила два тройных акселя. Второй стала Софья Муравьева (239,15; 81,59 + 157,56), третьей — Алина Горбачева (210,86; 65,43 + 145,43). Горбачева с ошибкой выполнила четверной сальхов.

В танцах на льду победу одержали Софья Тютюнина и Андрей Багин (200,26; 80,88 + 119,38). Второй результат показали Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (192,95; 79,05 + 113,90), третьими стали Александра Кравченко и Александр Шустицкий (170,10; 67,27 + 102,83).

Позднее в воскресенье пройдут произвольные программы в соревнованиях спортивных пар и мужском одиночном катании.

Туктамышевой 25 лет, она тренируется под руководством Алексея Мишина. Фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

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