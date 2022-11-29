Валиева как символ государственности: побеждать ее — кощунство

Автор РИА Новости Спорт рассказывает, как олимпийская чемпионка Камила Валиева стала живым монументом, а чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева — объектом для молитв.

К середине серии Гран-при появилась мысль, что весь этот турнир федерация будто бы задумывала как бенефис Камилы Валиевой. Показательное турне по городам и весям — вот она в Москве громит юную (хотя на самом деле между ними лишь год разницы) квадистку-трикселистку Софью Акатьеву с техническим контентом времен Каролины Костнер, вот катает свою ментально расстрельную произвольную на тематику олимпийской трагедии под взором домашней казанской публики. Вот прямо после выступления со смехом едет переделывать не получившийся в прокате четверной тулуп, в чем одни усмотрели неслыханную дерзость, а другие — элемент шоу, с коими наш спорт высших достижений потихоньку начал срастаться.

Еще год назад с Камилой невозможно было бороться, потому что против ядерной ракеты в шелковой ливрее приемов еще не изобрели. Теперь Камилу запрещено побеждать, потому что воевать против символов государственности кощунственно.

Валиева образца этого сезона напоминает памятник Ленину — образ великих времен, когда трава была зеленее, заводы выполняли пятилетний план за час, а Запад загнивал с утроенной силой. Снос этого памятника — уже не просто вызов конкретному человеку. Это попрание ценностей страны.

Причины, по которым Валиева стала живым монументом, всем хорошо известны. Безусловно, Камила не виновата в происходящем. Допускаю, что и судьи не виноваты, и тренеры, и федерация, и соперницы. Никто не виноват. Но возникает вопрос — как в индивидуальном виде спорта объяснить человеку, что его побеждают, просто потому что так надо? Потому что происходит процесс закрашивания пятен на солнце, в котором ему — человеку этому — отведена роль массовки, как бы он ни старался.

Сперва это казалось выставочным турне. А с учетом того, что Камила в начале сезона была явно не в оптимальной форме — вероятно, турне прощальным. Правда, затем Валиева начала постепенно возвращать себя прежнюю. Сперва на тренировках появился четверной тулуп, а совсем недавно она показала восстановленный тройной аксель — оружие, вероятно, даже более грозное, чем квады. Возможно, уже на прыжковом турнире в начале декабря мы увидим у нее полный набор ультра-си, и тогда разговоры о судействе утихнут сами собой.

Но если нет, тогда объективно обосновать, почему остальным фигуристкам было дозволено лишь повращаться вокруг солнца без теоретической даже возможности подобраться к нему, едва ли удастся.

Туктамышева — запасной аэродром федерации. Или уже основной?

Долго и упорно Елизавета Туктамышева нарабатывала судейскую любовь. Какое-то время даже с чистым тройным акселем в короткой программе она могла набирать не более 74 баллов, хотя примерно столько же более молодые девочки получают с двойным. Однако с нынешнего сезона фигуристку, которая в декабре отпразднует 26-й день рождения, вдруг резко стали оценивать едва ли не вровень с Валиевой. Да, с Валиевой образца этого сезона. Да, с Валиевой пока без чистых ультра-си. Но даже такой прогресс воспринимается уже не просто как стечение обстоятельств, а как сигнал к смене приоритетов.

На мой взгляд, этапы Гран-при России показали, что федерация делает на Туктамышеву большую ставку. Несмотря на возраст и три пропущенные Олимпиады, Елизавета все еще откуда-то черпает мотивацию продолжать карьеру. На данный момент нет поводов сомневаться ни в ее дальнейших планах, ни в стабильности ее прыжкового контента. В постолимпийский сезон, когда многие делают шаг назад, чтобы затем либо трижды шагнуть вперед, либо окончательно уже сойти с пьедестала, трех тройных акселей Лизы на две программы вполне достаточно если не для полной доминации, то хотя бы для равной борьбы с любой соперницей.

А главное — в постолимпийский сезон очень важно иметь в составе человека, готового кататься без всяких «но». В последние годы мы возвели в аксиому выражение о незыблемой популярности женского одиночного катания в России, но реальность (частично подтвержденная этапами Гран-при, кстати) такова, что полные залы у нас способны собирать лишь четыре одиночницы — Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. И если первые три в той или иной степени пока пребывают в олимпийской турбулентности, то последняя готова ко всему здесь и сейчас. На кого можно железно сделать ставку, если нас прямо сейчас неожиданно допустят на международную арену? На кого можно рассчитывать телевидению? В конце концов, кто гарантированно приведет за собой зрителей на соревнования?

В общем, боже, храни Императрицу. Думаю, в федерации эту фразу сейчас повторяют даже чаще лучших панчей из кодекса этики.

Трусова и Самоделкина — тандем с Соколовской удался?

Наверное, самый сложный вопрос. Очевидно, что уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской анализировать слишком рано — слишком мало времени прошло, да и период сейчас не тот, когда можно ждать стремительного прогресса. В ментальном плане Александра явно все еще ищет себя после олимпийского опустошения, а в физическом пока не набрала и 50% своей формы. К тому же травма спины, о которой сама фигуристка говорила в сентябре, едва ли полностью купировалась за пару месяцев.

Об этом говорят и визуальные наблюдения, и состояние технического контента Александры. На данный момент спортсменка, еще полгода назад потрясшая мир пятью четверными прыжками на Олимпиаде, способна исполнять лишь один — лутц. Да и это, откровенно говоря, не показатель. Неоднократно общался с тренерами Саши насчет ее прыжков, и все говорили мне, что лутц она может исполнять в любом состоянии. То есть четверной лутц для Трусовой — что-то вроде базового ультра-си, наличие которого не должно удивлять. А вот отсутствие…

Полагаю, выводы о сотрудничестве Александры и Светланы Владимировны появятся только ближе к концу сезона, не раньше. А пока — из обновок у Трусовой лишь любопытные программы да непонятная история конфликта с Первым каналом на этапе в Самаре, в которую каким-то образом оказалась втянута и Соколовская.

А вот о Софье Самоделкиной в контексте смены тренерской группы поговорить определенно следует. Стоит сразу оговориться, что к Соколовской фигуристка пришла с травмой ноги и новый штаб достаточно много времени потратил только на то, чтобы ее вылечить. Однако даже с этим условием именно переход Софьи пока выглядит наиболее сомнительным. В его пользу говорят попытки команды Соколовской творчески развивать Самоделкину. Если у Сергея Давыдова она могла по три сезона катать одну и ту же программу, то у Светланы Владимировны к ней сразу начали искать собственный подход. Постановки Самоделкиной этого сезона — одновременно и выход из зоны комфорта, и точное попадание в исходный материал, что всегда говорит о незаурядном мастерстве причастных.

Однако все, что касается технической составляющей, пока играет в минус. Даже с учетом относительно свежей травмы Самоделкина на обоих своих этапах по баллам шла достаточно посредственно — в среднем 219 по сумме двух программ. Для девушки, потенциально способной исполнять все виды ультра-си, негусто.

Стоит заметить, что подобное бывало с Софьей и у Давыдова. Правда, почти весь период пребывания в старой команде она накатывала утяжеленный контент и постоянно его совершенствовала, из-за чего избежать срывов было чрезвычайно сложно. У Соколовской же Самоделкина кардинально не усложняется (скорее даже наоборот), но при этом продолжает ошибаться.

С одной стороны, это объяснимо взрослением и набором формы после травмы. Софья сама рассказывала мне в интервью, что вопрос роста для нее очень критичен, так как она растет едва ли не постоянно. Изменения в теле влекут за собой разлад в технике, а они, в свою очередь, падения и прочие ошибки. С другой, попытки (пока безуспешные) Софьи исполнять в короткой программе одновременно и тройной аксель, и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера — максимально сложный набор у женщин на текущий момент — выглядят как ненужный риск, не добавляющий ей ничего, кроме повышенной вероятности усугубить травму. Сама Софья говорила, что таким образом хочет войти в историю, и это, безусловно, благородная цель, но своевременно ли, учитывая неоптимальную готовность? Есть ощущение, что здесь влияние Светланы Владимировны на спортсменку просто необходимо. Потому что если той же Трусовой с верхотуры ее опыта и статуса тренер, может, уже и не очень нужен, то 16-летней Софье он буквально необходим.

Автор: Влад Жуков