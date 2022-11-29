Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в Спортивном арбитражном суде

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Позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях по делу Валиевой будет отстаивать швейцарская фирма Kellerhals Carrard.

Компания Schellenberg Wittmer ранее представляла сторону Валиевой на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине, когда дело спортсменки разбирала выездная панель CAS. Кроме того, швейцарские юристы защищали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в деле против WADA, а также при апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

На Играх в Пекине Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира по фигурному катанию. Второе место заняла команда США. Третьими стали японцы, а четвертыми — канадцы. После этого выяснилось, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 г., когда спортсменка выступала на чемпионате России, были обнаружены остатки запрещенного вещества — триметазидина.

Выездная панель CAS в Пекине разрешила Валиевой участвовать в соревнованиях фигуристок-одиночниц, где спортсменка заняла четвертое место. При этом церемония награждения победителей командного турнира не состоялась до сих пор.