Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в Спортивном арбитражном суде

Позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях по делу Валиевой будет отстаивать швейцарская фирма Kellerhals Carrard.
Компания Schellenberg Wittmer ранее представляла сторону Валиевой на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине, когда дело спортсменки разбирала выездная панель CAS. Кроме того, швейцарские юристы защищали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в деле против WADA, а также при апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.
На Играх в Пекине Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира по фигурному катанию. Второе место заняла команда США. Третьими стали японцы, а четвертыми — канадцы. После этого выяснилось, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 г., когда спортсменка выступала на чемпионате России, были обнаружены остатки запрещенного вещества — триметазидина.
Выездная панель CAS в Пекине разрешила Валиевой участвовать в соревнованиях фигуристок-одиночниц, где спортсменка заняла четвертое место. При этом церемония награждения победителей командного турнира не состоялась до сих пор.
Рассмотрением дела Валиевой по существу занималось РУСАДА. В октябре агентство завершило расследование, но отказалось обнародовать его результаты. В связи с этим WADA приняло решение передать дело в CAS. WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года и аннулировать ее результаты на прошедшей Олимпиаде, а также на чемпионатах Европы и России, где она выиграла золотые медали.