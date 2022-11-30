CAS изменил релиз об иске к Валиевой

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CAS 14 ноября сообщил о регистрации дела под названием «WADA против РУСАДА и Валиевой». По информации из релиза CAS, WADA потребовало от РУСАДА вынести решение по делу Валиевой до 4 ноября, а когда этого не было произошло, передало дело российской фигуристки в CAS.

В первоначальном релизе отмечалось, что РУСАДА несколько раз переносило слушание по внутреннему расследованию дела Валиевой. В обновленной версии релиза слово «несколько» было исключено, что свидетельствует об однократном переносе слушания.