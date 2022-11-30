CAS изменил релиз об иске к Валиевой

CAS 14 ноября сообщил о регистрации дела под названием «WADA против РУСАДА и Валиевой». По информации из релиза CAS, WADA потребовало от РУСАДА вынести решение по делу Валиевой до 4 ноября, а когда этого не было произошло, передало дело российской фигуристки в CAS.
В первоначальном релизе отмечалось, что РУСАДА несколько раз переносило слушание по внутреннему расследованию дела Валиевой. В обновленной версии релиза слово «несколько» было исключено, что свидетельствует об однократном переносе слушания.
После командного турнира пекинской Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.