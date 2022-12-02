Все уйдут, а она останется. Почему именно Туктамышева возродит нашу фигурку после бана

Елизавета Туктамышева закончила серию Гран-при с двумя победами и второй суммой баллов вслед за Камилой Валиевой. Больше выиграть за два этапа никому не удалось: оставшиеся золотые медали достались юным Аделии Петросян и Софье Самоделкиной.

Туктамышевой 17 декабря исполнится 26 лет. Её соперницы-победительницы — на плюс-минус десять лет младше. Валиевой — 16, Самоделкиной и Петросян — по 15. По сравнению с ними возрастной фигуристкой смотрится даже 18-летняя Александра Трусова, так и не добравшаяся в этом сезоне до победы на этапе Гран-при России.

Последняя победа Туктамышевой в Перми над Софьей Муравьёвой (16 лет) оказалась в какой-то мере спорной: Лиза выиграла всего 0,79 балла (меньше, чем Алина Загитова у Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018), а тренер Сони Евгений Плющенко наградил воспитанницу сертификатом победительницы этапа.

«Соня получает в виде премии 30 000 рублей — у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», — сказал наставник, тем самым будто обесценив достижение Туктамышевой и её тренера — Алексея Мишина, который был ментором и для самого Плющенко.

Но большинство экспертов поддержали Елизавету. Наталья Бестемьянова, Александр Жулин, Илья Авербух, Алексей Ягудин и даже Ренат Лайшев высказались, что она смотрелась на льду увереннее, опытнее и выигрышнее — несмотря на пару незначительных помарок и «сдвойку» в одном из каскадов.

Российских судей и Федерацию фигурного катания России в этом сезоне есть за что критиковать. Но две победы Туктамышевой и её выбор в качестве одного из лидеров сборной России — абсолютно правильная политика. Давайте разбираться почему.

Чтобы подвести к главному, начать стоит с ещё одного выигрышного решения ФФККР. Чиновники от российского фигурного катания в условиях международного бана сделали всё, чтобы наши фигуристы провели полноценный сезон: устроили серию национального Гран-при с шестью этапами и финалом, придумали совершенно новые форматы (чемпионат по прыжкам и турнир по шоу-программам) и приправили всё это достойными призовыми.

Разумеется, недочёты есть, и не всё идёт как по маслу: на этапах Гран-при наблюдались проблемы с посещаемостью, прыжковый турнир не досчитался важнейших и просто интересных участников из-за приближённости к более важному чемпионату России. Но в целом российская фигурка при тотальном бане живёт хорошо: в отличие от лыжных гонок, которые не показывают по телевидению и предлагают смотреть по веб-камерам, и даже биатлона, где трансляции есть, а гонок нет из-за сильного мороза.

В ФФККР понимают, что когда-то (ну, мы надеемся) Россию всё же допустят до международных стартов. И если это произойдёт через год-два, а не пять-десять — тогда на арену и выходит Елизавета Туктамышева.

Если Лиза может почти в 26 — значит, сможет и почти в 27, и почти в 28. На мировые соревнования вернётся уверенная в себе и в своих силах фигуристка с именем и титулами: Туктамышева остаётся чемпионкой мира, Европы и победительницей финала Гран-при 2015 года, а ещё — вице-чемпионкой мира — 2019.

Международные судьи точно тепло поприветствуют Лизу высокими компонентами и надбавками, а если она сохранит тройной аксель и за время выступлений в России стабилизирует четверной тулуп (первую попытку, близкую к соревновательной, ждём 4 декабря на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге) — наверняка получит солидные надбавки и за это. Сбалансированная и опытная фигуристка с длинной карьерой — как раз то, что нужно ISU и мировому фигурному катанию.

А почему именно Лиза — спросите вы? Здесь всё очень легко. Имя олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой всё чаще связывают с завершением карьеры, над Камилой Валиевой висит допинговое дело, и в положительный исход верится слабо. Ещё сильнее не верится в то, что под руководством Этери Тутберидзе она сможет вернуться на вершину после пубертата и возможной дисквалификации — таких кейсов пока попросту не было.

Александра Трусова — пока так называемый «кот в мешке»: возможно, с помощью Светланы Соколовской ей удастся перезагрузиться и вернуться на прежний топ-уровень хотя бы с одним-двумя квадами, а не с пятью. Но этого может и не произойти, а Туктамышева — абсолютно выигрышный вариант.

Конечно, у России есть и талантливая молодёжь: три Софьи (Акатьева, Муравьёва и Самоделкина) и Аделия Петросян. Но никто из них не выступал на взрослом уровне вне России, да и на юниорском из-за отвратительной ковидной политики ISU проехали очень мало стартов. Акатьева по новым правилам и вовсе выйдет во взрослые только в предолимпийском сезоне-2024/2025.

И с учётом новых данных по повышению возраста, конечно же, ISU поприветствует Туктамышеву с более явным удовольствием, чем известных только в России бывших юниорок. Пусть и невероятно талантливых. Именно поэтому решение ФФККР помогать Лизе — абсолютно правильное.