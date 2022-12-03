Валиева пригласила болельщицу покататься с ней на ГУМ-катке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева предложила болельщице покататься с ней на ГУМ-катке. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время жеребьевки чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге каждая фигуристка путем лотереи разыгрывала подарки. Загитова подарила победившей болельщице Бин Дуньдуня, который был официальным талисманом зимних Олимпийских игр в Пекине, и картину со своим автографом.

«Также я предлагаю победителю покататься со мной на ГУМ-катке», — сказала Валиева.