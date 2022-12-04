Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам

В составе победителей выступали Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На счету победителей 16 очков по итогам пяти раундов. Второе место заняла команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе (12 очков), за которую выступали Камила Валиева, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьей с 8 очками стала команда заслуженного тренера России Алексея Мишина, в которой выступали Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В первом раунде выступали представители парного катания — победу одержали Мишина и Галлямов, вторыми стали Тарасова и Морозов, третьими — Бойкова и Козловский. Мишина и Галлямов исполнили сложный параллельный тройной лутц, Тарасова и Морозов продемонстрировали четверной подкрут, Бойкова и Козловский показали четверной подкрут и попытку четверного выброса сальхова, но Бойкова упала на приземлении.

Во втором раунде по два участника от каждой команды показали две попытки исполнения тройного акселя, у ученицы Мишина чемпионки мира Туктамышевой первый аксель получился только в полтора оборота. Благодаря чистым исполнениям тройных акселей от Муравьевой и Титовой команда Плющенко увеличила отрыв. В третьем раунде по два фигуриста из каждой команды постарались исполнить сольный четверной прыжок, представитель коллектива Мишина Самарин прыгнул два четверных лутца, что помогло команде одержать победу в раунде.

В четвертом раунде за команду Плющенко выступали Жилина и Гуменник, которые с наибольшими надбавками исполнили сложные каскады с четверными прыжками и позволили коллективу двукратного олимпийского чемпиона оторваться в счете. В пятом раунде фигуристы исполняли каскады, состоящие из пяти прыжков. Очки, полученные командами в заключительном раунде, удваивались. Туктамышева дважды попыталась исполнить четверной тулуп, однако попытки закончились падением, сложные каскады Гуменника с четверным сальховом, тройным тулупом и тремя тройными риттбергерами вышли чистыми, Игнатов уверенно сделал секвенции из четверного и тройного тулупов и трех двойных акселей.