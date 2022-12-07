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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна самая богатая российская фигуристка в сезоне-2022/2023

Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России в сезоне-2022/2023. Призовые спортсменок подсчитало издание KP.RU.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне 16-летняя Валиева одержала две победы на этапах Гран-при России, выиграла личный и заняла второе место в командном турнире чемпионата страны по прыжкам. Таким образом, она заработала 2,375 миллиона рублей.

Второе место по заработанным призовым заняла Елизавета Туктамышева. В ее активе две победы на этапах Гран-при и третье место в командном турнире чемпионата России по прыжкам, за которые она получила 1,25 миллиона рублей. Замкнула тройку Софья Муравьева, на счету которой два серебра в серии Гран-при и победа командном турнире по прыжкам. Известно, что фигуристка заработала 1,225 миллиона рублей.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.

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