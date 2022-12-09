«Это такая жесть, ребята». Медведева рассказала о своей жизни вне спорта

— Можешь ли ты сравнить свой график сейчас и когда выступала на спортивной арене?

— Это та ситуация, когда тебе когда кажется, что это дно, но снизу постучали. Я думала, что не планирую выступать и буду отдыхать. Это такая жесть, ребята. «Жень, ты что, заболела? Жень, ты плохо выглядишь. Женечка, у тебя все хорошо?». Расписание сейчас мегазабитое, но нет рутины — это классно. Потому что за 20 лет рутина немного вот здесь (показывает на горло. — Прим. Sport24.). Хотя это тоже круто, постоянство — это здорово, в нем очень комфортно находиться, стрессовых ситуаций меньше.

Сейчас у меня абсолютно разные задачи — всякие ютуб-шоу, съемки рекламные, комментирование, «Ледниковый», шоу, где я катаюсь — я все еще одиночница и помню, как это делается, иногда даже прыгаю. В общем, много чего. И это очень классно, мне нравится.

— Ты стала часто появляться в различных популярных шоу, в частности, на ютубе. Какое было твоим самым любимым?

— Во-первых, я удивлена, что меня вообще везде зовут, реально. Зовут ребята из «Импровизации» — это «Громкий вопрос», это «Контакты». Кстати, на «Контактах» мне понравилось. Очень прикольно.

— Ты представляешь себе собственное шоу? 20 лет на льду — большая дата. Я не говорю про сейчас, но в дальнейшем ты бы хотела?