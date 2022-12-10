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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сёма Уно стал победителем Финала Гран-при в Турине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Японский фигурист Сёма Уно выиграл Финал серии Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

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Источник: Reuters

Уно в сумме за две программы получил 304,46 балла (99,99 за короткую программу + 204,47 за произвольную программу). Второе место занял его соотечественник Сота Ямамото (274,35 балла; 94,86 балла + 179,49 балла). Третьим стал американец Илья Малинин (271,94; 80,10 + 191,84).

Позднее в воскресенье произвольные программы представят женщины, танцевальные пары покажут произвольный танец.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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