Сёма Уно стал победителем Финала Гран-при в Турине

Уно в сумме за две программы получил 304,46 балла (99,99 за короткую программу + 204,47 за произвольную программу). Второе место занял его соотечественник Сота Ямамото (274,35 балла; 94,86 балла + 179,49 балла). Третьим стал американец Илья Малинин (271,94; 80,10 + 191,84).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.