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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards — 2023, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на свой источник.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, она поборется за награду «Самый ценный фигурист». Отмечается, что Щербакова будет единственной представительницей России на премии года. Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

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