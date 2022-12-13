РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Камилу Валиеву на допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Первый раз Валиева проходила проверку в июле.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Первый раз Валиева проходила проверку в июле.
Всего в ноябре РУСАДА протестировало 16 российских фигуристов. Проверку прошли Елизавета Туктамышева, Артем Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова (все — впервые за год).
Андрей Мозалев был проверен в третий раз за год, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда — в четвертый.