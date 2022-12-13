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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Камилу Валиеву на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Первый раз Валиева проходила проверку в июле.

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Источник: РИА "Новости"

Всего в ноябре РУСАДА протестировало 16 российских фигуристов. Проверку прошли Елизавета Туктамышева, Артем Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова (все — впервые за год).

Андрей Мозалев был проверен в третий раз за год, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда — в четвертый.

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