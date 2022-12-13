Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Аризона
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
13 декабря, источник: Lenta.Ru

Тарасова оценила идею разрешить однополые дуэты на турнирах фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешить спортсменам выступать в однополых дуэтах на турнирах. Ее слова приводит Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Никакого посмешища в этом нет. Но не предлагаю такую идею для нашего фигурного катания. И так много вопросов по технике», — отметила Тарасова. Она предложила выделить такие дуэты в специальную категорию фигурного катания.

Ранее во вторник, 13 декабря, Skate Canada разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. «Это изменение во многом подтолкнет спорт вперед благодаря созданию новых интересных программ», — заявил трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр.

Отмечается, что изменения касаются только внутренних канадских соревнований. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев будут проходить по общепринятым правилам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о намерении Аргентины устроить провокацию на матче ЧМ
Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь