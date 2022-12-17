Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка

В 2009 году, когда Туктамышева выиграла первую медаль на взрослом чемпионате России, еще не было принято посвящать 13-летним фигуристкам материалы по случаю дня рождения, доллар стоил 30 рублей, а до Олимпиады в Сочи оставалось целых пять лет. Прекрасные доисторические времена.

Смысл этой шутки в том, чтобы подчеркнуть, насколько прочно Елизавета Туктамышева вошла в российский и мировой спорт. У нее была на это ровно половина жизни. 13 лет выступая на топ-уровне, она стала для многих ролевой моделью. Или даже ближе, потому что модель — это что-то идеальное, далекое от реальности. Туктамышева же для зрителей кому — сестра, кому — подруга, кому — дочка и внучка.

Можно ли назвать ее непобедимой? Нет, хотя она чемпионка мира, Европы и России и суперуспешная фигуристка. Можно ли назвать ее несгибаемой? Пожалуй, тоже нет — в долгой карьере бывали периоды, когда Лиза гнулась прутиком. Но ее точно можно назвать несломленной, потому что гнуться еще не значит сломаться.

И конечно, ее можно назвать своей. Типаж girl next door, архетип из американского кино, воплощенный в милашке, живущей по соседству, одновременно и стал причиной огромной популярности Лизы, и объясняет любовь публики к ней.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В фильмах этот архетип, помимо качеств личности, подразумевает определенную внешность. Но Лизе для соответствия ему необязательно быть улыбчивой блондинкой со светлыми глазами — улыбчивые брюнетки не реже бывают такими милыми соседками.

Лиза не бестелесный эльф и не блестящая статуэтка без изъянов, молчаливо стоящая на полке. Она земная женщина со всей своей силой и слабостью. Быть женщиной — значит при желании включать женственность на максимум и делать ее своим брендом. Это, помимо прочего, и показательные номера с раздеванием, и съемки в мужском журнале. Быть женщиной — значит пройти через полную трансформацию тела с гормональной перестройкой и сменой центров тяжести. «Быть женщиной» в этот момент несовместимо с «быть спортсменкой», и, поскольку сочетать эти роли действительно сложно, многие уходили, не дожидаясь окончания физической турбулентности.

Туктамышевой удалось остаться. Все свои поражения она переживала на виду, философски их воспринимая. Так что, если у вас, как пели в одном новогоднем фильме, «что-нибудь не ладится в судьбе», просто вспомните Лизу.

Она пропустила домашнюю Олимпиаду, а через год стала чемпионкой мира. Она не отобралась на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем несколько сезонов была в числе лидеров сборной, состоящей из лучших фигуристок планеты. Она не поехала в Пекин, но остается статуей свободы для спортсменок старше 20 лет, по меткой формулировке ее тренера Алексея Мишина. Стабильно исполняет тройной аксель и учит четверной тулуп — не смейте воспринимать это как обыденность.

На самом деле тот факт, что в ее жизни пока не случились Олимпийские игры, тоже делает Туктамышеву близкой к народу. Олимпиада в какой-то степени лотерея, где большую роль играет везение. Особенно для российских фигуристок, для которых отбор на Игры проходит порой сложнее самих Игр.

Чтобы купленный задорого (годами тренировок и здоровьем) лотерейный билетик оказался победным, должно совпасть множество факторов: отсутствие травм, подходящий возраст, среда, в которой в принципе возможно конкурировать. Туктамышева за карьеру купила билетов больше, чем кто-либо из действующих спортсменок, но свой олимпийский миллион пока так и не выиграла. Пока, потому что если она продолжит их покупать, не сбавляя обороты и соблюдая баланс между нагрузками и здоровьем, лотерея однажды может не устоять.

Сейчас в материальном плане жизнь Туктамышевой можно назвать благополучной — она неплохо зарабатывает на призовых и рекламных контрактах. Не скрывает, что любит шопинг, имея возможность купить себе в разумных пределах все, что хочет. Было ли так всегда? Нет, и Лиза хорошо знает цену деньгам, потому что у ее семьи когда-то был совсем другой период. Мама-учительница одна воспитывала двоих дочерей после ранней смерти папы.

Меньше всего люди в реальной жизни похожи на отфотошопленную картинку. Лиза никогда и не пыталась подстроиться под чужие фильтры. Только с ней в микст-зоне можно пошутить про вино после победного этапа Гран-при. Только Лиза может себе позволить выразить позицию по важным вопросам — в силу жизненного опыта и авторитета.

Сейчас много внимания уделяют романтическим отношениям Александры Трусовой и Марка Кондратюка, кажется, будто Саша совершила революцию, первой из фигуристок перестав скрывать сам факт существования парня и его имя. На самом деле первой была Лиза, предъявившая публике бойфренда Андрея Лазукина еще в 2015 году.

При этом она так же естественно публично говорила, что ее сердце свободно, когда они с Андреем расстались. Потому что оба состояния — быть в паре и быть одному — абсолютно нормальные и знакомые каждому из нас.

Между Лизой и зрителем как будто нет никакой дистанции. На ее месте может представить себя почти каждый в тот или иной момент своей жизни. Ее неидеальность цепляет, потому что в ней есть искренность и свобода. Сквозь смешанный лес всех побед и невзгод Туктамышевой всегда просвечивается умение получать от жизни удовольствие. Пожалуй, это самые дорогие вещи, которые мы можем себе позволить в 2022 году.

А вот сама Лиза может позволить себе очередную медаль чемпионата России — последняя была завоевана 8 лет назад. Всего в ее коллекции две бронзы, два серебра и золото. Для красивого счета можно добавить еще одно.