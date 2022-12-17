Коляда пропустит чемпионат России по фигурному катанию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске. Об этом ТАСС в субботу рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

Коляде 27 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) в мужском одиночном катании. На счету фигуриста две бронзовые медали чемпионатов Европы (2017, 2018). В 2021 году Коляда стал чемпионом мира в командных соревнованиях.