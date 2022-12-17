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12:13 (мск), источник: ТАСС

Коляда пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Соревнования пройдут в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске. Об этом ТАСС в субботу рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

«Коляда пропустит чемпионат России», — сказал Мишин.

Коляде 27 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) в мужском одиночном катании. На счету фигуриста две бронзовые медали чемпионатов Европы (2017, 2018). В 2021 году Коляда стал чемпионом мира в командных соревнованиях.

Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

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