Медведева высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами

«Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать все, что хотят, если это в рамках закона. Менять гражданство законно. Все зависит от верности своим принципам», — заявила фигуристка. Медведева вспомнила, что и сама столкнулась с осуждением и обвинениями в предательстве, когда тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера. В этот период спортсменка продолжала выступать под российским флагом.