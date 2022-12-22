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01:35 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России с участием сильнейших фигуристов страны стартует в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартует в четверг на льду красноярской арены «Платинум». В турнире примут участие 89 сильнейших фигуристов страны.

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Источник: Reuters

В четверг дуэты выступят с ритм-танцем, свои короткие программы представят мужчины и спортивные пары. В пятницу определятся чемпионы России в танцах на льду и в мужском одиночном катании, а также пройдет короткая программа у женщин. В субботу будут разыграны последние комплекты медалей — пройдут произвольные программы в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар. Чемпионат завершится в воскресенье показательными выступлениями. Они должны вызывать немалый интерес, поскольку на всех предыдущих стартах сезона — шести этапах Гран-при России и чемпионате страны по прыжкам — гала-представлений еще не было.

Призовой фонд турнира составил 20 млн рублей — победители получат по 2,5 млн рублей, серебряные призеры — по 1,5 млн рублей, бронзовые — по 1 млн рублей. Как заявил на предстартовой пресс-конференции генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, на призовые ни одного рубля не потрачено из бюджета — все это спонсорские средства. Также он отметил высокий интерес публики к турниру: билетов на субботу, когда определятся чемпионы страны в женском и парном катании, практически не осталось, а на другие дни турнира доступно лишь небольшое количество билетов.

В сезоне-2022/23 отечественные спортсмены не были допущены к международным стартам, отбор на чемпионат России осуществлялся через шесть этапов Гран-при страны. В общей сложности в нем приняли участие 153 фигуриста из 36 российских регионов. По словам главного тренера сборной Елены Чайковской, в Красноярске выступят сильнейшие спортсмены, для которых призовой фонд — не главное.

«Они приехали показать этому городу свое умение, свою красоту, свою борьбу. Чемпионат России всегда отличался тем, что это борьба. Спросите меня, кто выиграет, я не отвечу. Это соревнование, тут может быть все, хотя все готовы и все готовились. Мы очень ждем этих соревнований и надеемся на серьезный и красивый результат, и я надеюсь увидеть прекрасное фигурное катание», — отметила Чайковская.

21 декабря в Малом зале красноярской Филармонии прошла жеребьевка участников турнира. Победительница командного турнира Олимпиады в Пекине Камила Валиева выступит 3-й, серебряный призер Игр в женском одиночном катании Александра Трусова — 10-й, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева — 12-й. Для Туктамышевой этот чемпионат страны станет уже 15-м по счету. Олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк выйдет на лед 12-м. В соревнованиях спортивных пар олимпийским чемпионам в командном турнире Анастасии Мишиной и Александру Галлямову достался второй стартовый номер.

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