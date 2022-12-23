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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Трусовой высокая температура, она находится под наблюдением врачей

Тренер фигуристки Александры Трусовой Светлана Соколовская рассказала о состоянии здоровья девушки. В пятницу она снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

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Источник: РИА "Новости"

«В данный момент я бессильна — [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», — цитирует Соколовскую ТАСС.

Одиночницы выступят на чемпионате России с короткой программой сегодня, 23 декабря. Начало — в 15.25 по московскому времени.

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