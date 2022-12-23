У Трусовой высокая температура, она находится под наблюдением врачей
Тренер фигуристки Александры Трусовой Светлана Соколовская рассказала о состоянии здоровья девушки. В пятницу она снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.
Тренер фигуристки Александры Трусовой Светлана Соколовская рассказала о состоянии здоровья девушки. В пятницу она снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.
«В данный момент я бессильна — [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», — цитирует Соколовскую ТАСС.
Одиночницы выступят на чемпионате России с короткой программой сегодня, 23 декабря. Начало — в 15.25 по московскому времени.