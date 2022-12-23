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12:31 (мск), источник: Sports.Ru

Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России с двумя падениями. Другие дуэты не падали

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин одержал победу на чемпионате России в Красноярске, несмотря на два падения партнерши.

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Источник: РИА "Новости"

В ритм-танце Елизавета также споткнулась при исполнении шагов. Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России с суммой 203,46 балла (119,76 балла за произвольный танец).

Другие дуэты падений не допускали.

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