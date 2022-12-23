Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию

В сумме за две программы Семененко получил 295,07 балла (99,15 за короткую программу + 195,92 за произвольную). Вторым стал лидировавший после короткой программы Петр Гуменник, также получивший 295,07 балла (104,47+190,60). Победу при равенстве баллов присуждают лучшему в произвольной программе. Третье место занял Александр Самарин (282,40; 96,57+185,83).

Дмитрий Алиев стал четвертым (272,57), Андрей Мозалев — шестым (267,90), Макар Игнатов — седьмым (261,07). Марк Кондратюк снялся с турнира после короткой программы из-за проблем со здоровьем.

Семененко 19 лет, на Олимпиаде 2022 года в Пекине он занял восьмое место (лучший из россиян). На чемпионатах России до этого не поднимался выше четвертого места, становился чемпионом России среди юниоров.