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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Евгений Семененко завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

В сумме за две программы Семененко получил 295,07 балла (99,15 за короткую программу + 195,92 за произвольную). Вторым стал лидировавший после короткой программы Петр Гуменник, также получивший 295,07 балла (104,47+190,60). Победу при равенстве баллов присуждают лучшему в произвольной программе. Третье место занял Александр Самарин (282,40; 96,57+185,83).

Дмитрий Алиев стал четвертым (272,57), Андрей Мозалев — шестым (267,90), Макар Игнатов — седьмым (261,07). Марк Кондратюк снялся с турнира после короткой программы из-за проблем со здоровьем.

Семененко 19 лет, на Олимпиаде 2022 года в Пекине он занял восьмое место (лучший из россиян). На чемпионатах России до этого не поднимался выше четвертого места, становился чемпионом России среди юниоров.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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