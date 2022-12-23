Валиева сорвала тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Спортсменка за выступление получила 76,61 балла.
Спортсменка за выступление получила 76,61 балла.
КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева сделала «бабочку» на тройном акселе во время исполнения короткой программы на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.
Фигуристка выступала под музыку из фильма «Интерстеллар». В короткую программу Валиевой были включены тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и тройной тулуп. Валиева за выступление получила 76,61 балла, на данный момент она занимает промежуточное второе место в турнирной таблице, уступая Софье Акатьевой (85,59).
Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022), действующей чемпионкой России и Европы.