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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Софья Акатьева идет на первом месте после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Акатьева получила за свое выступление 85,59 балла. На втором месте располагается Елизавета Туктамышева (82,98), замыкает тройку лучших Софья Муравьева (79,96).

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине в командных соревнованиях Камила Валиева (76,61) стала четвертой. В короткой программе она сделала «бабочку» вместо запланированного акселя в три с половиной оборота.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским причинам. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у 18-летней фигуристки поднялась температура до 39,4 градуса.

Фигуристки представят произвольную программу в субботу.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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