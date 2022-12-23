Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России

Акатьева получила за свое выступление 85,59 балла. На втором месте располагается Елизавета Туктамышева (82,98), замыкает тройку лучших Софья Муравьева (79,96).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LEhezfofHR0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине в командных соревнованиях Камила Валиева (76,61) стала четвертой. В короткой программе она сделала «бабочку» вместо запланированного акселя в три с половиной оборота.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским причинам. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у 18-летней фигуристки поднялась температура до 39,4 градуса.

Фигуристки представят произвольную программу в субботу.