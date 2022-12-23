Валиева перестала быть главным фаворитом чемпионата России. Она не попала даже в топ-3: как это случилось?

Турнир среди девушек-одиночниц, как обычно, на чемпионате России является самым волнующим и интригующим. Правда, в день старта из борьбы выбыла одна из самых ожидаемых фигуристок. У Александры Трусовой утром поднялась высокая температура, поэтому она снялась с соревнований. Но и без вице-чемпионки Олимпиады состав получился впечатляющим. Но после того, что устроили в произвольной мужчины, программы девушек уже не так впечатляли и волновали.

Главный фаворит турнира, Камила Валиева, которая к топовому старту вроде восстановила свои ультра-си, занимает лишь четвертое место после короткой программы. Ошибка случилась уже на первом элементе. Фигуристка заявила тройной аксель, но дуга была слишком короткая для такого прыжка, поэтому она раскрылась в воздухе. В итоге только одинарный аксель, который, естественно, был обнулен. После него Камила сделала тройной флип, а на каскаде снова была сложность. Первый прыжок — тройной лутц — был очень тяжелым, казалось, что она упадет. Но благодаря «перетяжке» (которые недопустимы в каскадах, но кому-то прощаются) спортсменка сохранила элемент и прикрепила тройной тулуп.

По катанию тоже можно придраться, потому что было видно, как выбила фигуристку первая ошибка. Программа намного лучше и ярче смотрелась на этапах серии Гран-при России. Тем не менее за такой невнятный прокат Камила получила 76,61 балла. На международных турнирах такую оценку можно получить лишь при условии идеального исполнения программы с дупелем. Валиевой ее ставят без элемента.

Софья Самоделкина вновь решила попробовать исполнить самую сложную короткую программу. Первым элементом фигуристка сделала тройной аксель с приземлением в степ-аут. После чего был тройной флип, а каскад не удалось сделать чисто и точно, получился только тройной лутц — двойной риттбергер. Эмоционально Софья максимально отдалась в дорожке шагов, правда, самих элементов не хватило до максимального уровня. После проката Светлана Соколовская нашла слова, чтобы описать прокат подопечной: «Медуза». За короткую программу Самоделкина получила 71,64 балла и остается на восьмом месте.

А вот Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России. Она чисто откаталась в первый день соревнований. Тройной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп — все было сделано неплохо. Хотя флип выглядел натужно, без длинного выезда. Программа достаточно безликая, в ней фигуристка никак не раскрывается, это похоже на то, что несколько сезонов подряд катала Анна Щербакова. Даже чистый контент не спасает ситуацию. Тем более видно, что катание все еще юниорское, поэтому на дорожке шагов видна определенная грязь. Зато баллы просто царские — 85,59. Никогда прежде Соня столько не набирала. Да и сегодня вряд ли бы ей столько поставили, если бы не провал Валиевой.

Аделия Петросян не смогла повторить успех Акатьевой. Тройной аксель фигуристка сделала чисто, а потом случилось падение с тройного лутца. Сама спортсменка очень удивилась такой ошибке после успешного ультра-си. Каскад тройной флип — тройной тулуп Аделия сделала чисто. После проката Даниил Глейхенгауз сказал: «сначала вуаля — потом опля», ссылаясь на название композиции, под которую выступала фигуристка. За прокат Петросян получила 76,25 балла и приземлилась рядом с Валиевой — на пятом месте.

Елизавета Туктамышева участвует в 15-м для себя чемпионате России. Фигуристка чисто исполнила свою программу — тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной флип. Было заметно, как после выполнения всех прыжков Елизавета немного устала — дорожка шагов выглядела тяжелее обычного. Несмотря на это, Туктамышева получила за прокат 82,98 балла и остается в гонке за медалью. На сегодня это вторая позиция.

Ксения Синицына справилась со своей короткой программой. Она чисто сделала все заявленные элементы: двойной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Программа очень нежная, светлая, она подходит спортсменке. Особенно хорошо она выглядит вкупе с чистым прокатом. За короткую программу Синицына набрала 74,89 балла и занимает шестое место.

Самым ярким открытием этого сезона можно назвать Веронику Яметову. Она отобралась на чемпионат России и все чисто сделала: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. На каскаде первый прыжок был достаточно тяжелым, но к техничности нельзя придраться — все докручено. Программа все еще выглядит свежо и интересно, это как раз то, что нужно было под конец соревнований. Темп музыки все время растет, и фигуристка за ним успевает. Даже к финалу выступления Вероника не сдувается. Просто браво!

За свои старания Яметова получила 74,45 балла и остановилась на седьмом месте. Но, по ее признанию, она метит в топ-5.