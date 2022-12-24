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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бойкова и Козловский победили в парном катании на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 24 дек — РИА Новости. Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Бойкова и Козловский за свою произвольную программу получили 150,07 балла и в сумме набрали 234,39 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, чемпионы мира, чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,88), лидировавшие после короткой программы. Замкнули тройку лучших серебряные призеры Олимпиады, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,60).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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