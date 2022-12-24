Бойкова и Козловский победили в парном катании на чемпионате России

Бойкова и Козловский за свою произвольную программу получили 150,07 балла и в сумме набрали 234,39 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, чемпионы мира, чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,88), лидировавшие после короткой программы. Замкнули тройку лучших серебряные призеры Олимпиады, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,60).