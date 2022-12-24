Фигуристка Софья Акатьева стала чемпионкой России в женском одиночном катании

Ученица Этери Тутберидзе набрала по сумме короткой и произвольной программ 249,74 балла (85,59 + 164,15). Второе место заняла еще одна подопечная Тутберидзе Камила Валиева (247,32; 76,61 + 170,71). Третьей стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (241,72; 82,98 + 158,74). В восьмой раз подряд чемпионат России выиграла фигуристка из группы Тутберидзе.

Акатьева впервые попала в тройку призеров чемпионата России. Валиева выиграла прошлогодний турнир и заняла второе место два года назад. Туктамышева стала призером впервые с турнира 2015 года, тогда она завоевала серебряную медаль. Подопечная Мишина принимала участие в 15-м чемпионате России, она является победительницей турнира 2013 года, дважды серебряным (2009, 2015) и дважды бронзовым (2010, 2011) призером.

Акатьевой 15 лет. На ее счету две золотые медали этапов Гран-при среди юниоров. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды — на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов российского Гран-при среди взрослых.

Валиевой 16 лет, она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и победительницей чемпионата Европы 2022 года.