Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Неожиданные итоги женского турнира в Красноярске.
Неожиданные итоги женского турнира в Красноярске.
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Итог
1. Софья Акатьева — 249,74
2. Камила Валиева — 247,32
3. Елизавета Туктамышева — 241,72
4. Софья Муравьева — 235,96
5. Аделия Петросян — 235,72
6. Анастасия Зинина — 217,39.
Короткая программа женщин на чемпионате России подарила настоящую интригу. Главный фаворит соревнований Камила Валиева оказалась вне тройки лидеров. Но в целом ситуация была такой, что между первой и седьмой строчкой было 11 баллов. Понятно, что на призовые места претендовали далеко не все. Но произвольная программа, как это часто бывает, должна была решить все.
Софья Самоделкина уже после первого дня не претендовала на золото. Ошибки на прыжковых элементах принесли ей скромные 71,64 балла за выступление. Не очень удался ей и прокат произвольный. Да еще и перед ним случился неприятный инцидент.
Во время разминки Самоделкина исполняла тройной лутц и налетела на катившуюся по льду Веронику Яметову, которая отреагировала четко, сумку поймать соперницу. В прокате Софья тоже была не в ногах — упала с четверного сальхова и ошиблась на выезде с тройного акселя. В итоге она осталась только 11-й.
Аделия Петросян первой в сильнейшей группе начала заходить на ультра-си. Первый четверной — риттбергер — у нее не получился, хотя на разминке были удачные попытки. Но фигуристка не расклеилась и следом прыгнула два четверных тулупа.
Прокат в целом получился хорошим. Только вот на контрасте с предыдущей фигуристкой выглядит странной оценка за компоненты. Ксения Синицына пока не владеет ультра-си, но ее катание прекрасно. И очень удивительно видеть что ее вторая оценка ниже, чем у полу-юниорки Петросян. Но что уж тут…
Камила Валиева выступала под непривычным для себя третьим номером в сильнейшей разминке. Но сразу дала понять — она тут оказалась совершенно случайно. Ее выступление было безупречным — хоть фигуристка и потеряла уровни на вращениях.
Тем не менее — два четверных тулупа, один в каскаде с двойным акселем, уверенное катание — сегодня все было за Камилу. В концовке Валиева не стала прикрываться капюшоном — видимо, по ходу сезона в программу по-прежнему продолжают вносить изменения. Ранее из нее убрали звуковую нарезку новостей в самом начале.
Сама Камила объяснила, что не считает нужным прятать лицо. И именно поэтому не стала делать трюк с капюшоном: «Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное».
И хоть Камиле удалось выиграть произвольную программу, чемпионат России она все же проиграла. Валиева уступила два балла новой чемпионке — Софье Акатьевой. Ошибка на тройном акселе в короткой программе стоила фигуристке золотой медали.
Как и Софье Муравьевой — злополучный триксель лишил ученицу Евгения Плющенко медали. Спортсменка упала со стартового акселя, но исполнила второй — в каскаде с двойным тулупом. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться в призовой тройке. Это понимала и сама фигуристка, о чем и сказала журналистам: «Я не откатала чисто. О месте даже не может быть речи без чистого проката. У меня техника недостаточно хорошая».
Начала Туктамышева с секвенции из тройного и двойного акселей. А затем исполнила еще и сольный триксель — свой коронный прыжок. На протяжении всего проката чувствовалась наслаждение Лизы — как она кайфовала от своего катания. И эмоции на лице, и руки — все было прекрасным и гармоничным.
На сдвоенном флипе хотелось просто моргнуть и сделать вид, что этого не было. К счастью, это была единственная ошибка императрицы в этом прокате. На заключительном прыжковом элементе у поклонников фигуристки дрогнуло сердце — Туктамышева приземлила очень опасно приземлила тройной риттбергер. Но все кончилось хорошо.
Елизавета впервые за 8 лет сумела попасть в призы чемпионата России. Последний раз она поднималась на пьедестал почета аж в 2014 году. Тогда Туктамышева стала серебряным призером — и последней совершеннолетней обладательницей медали.
В 2022 ей удалось вновь стать самой возрастной фигуристкой на подиуме и добавить в свою копилку многочисленных наград и бронзу первенства страны.
Лидер после короткой программы — Софья Акатьева — единственная, кому было по силам сместить Камилу Валиеву с первого места. И она это сделала — хоть и стартовый элемент у фигуристки не получился.
В начале программы Соня упала с тройного акселя. И на секунду показалось, что Валиева все же сумеет защитить титул. Но Акатьева не сдалась — и остальные элементы выполнила безукоризненно — и два четверных тулупа, и дорожку, и вращения!
После проката Софья призналась, что испугалась после падения с акселя. Однако гордится собой, что ей удалось собраться и удержать лидерство после короткой программы. Это был дебютный чемпионат России для Акатьевой — и она сумела выиграть его с первой же попытки.
Таким образом, ученицы Этери Тутберидзе в восьмой раз подряд становятся чемпионками России. Последний раз первенство страны выигрывала фигуристка другого тренерского штаба в сезоне-2014/15 — тогда золотая медаль была у Елены Радионовой.