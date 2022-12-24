Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Итог

1. Софья Акатьева — 249,74

2. Камила Валиева — 247,32

3. Елизавета Туктамышева — 241,72

4. Софья Муравьева — 235,96

5. Аделия Петросян — 235,72

6. Анастасия Зинина — 217,39.

Короткая программа женщин на чемпионате России подарила настоящую интригу. Главный фаворит соревнований Камила Валиева оказалась вне тройки лидеров. Но в целом ситуация была такой, что между первой и седьмой строчкой было 11 баллов. Понятно, что на призовые места претендовали далеко не все. Но произвольная программа, как это часто бывает, должна была решить все.

Самоделкина и Петросян упали с четверных прыжков

Софья Самоделкина уже после первого дня не претендовала на золото. Ошибки на прыжковых элементах принесли ей скромные 71,64 балла за выступление. Не очень удался ей и прокат произвольный. Да еще и перед ним случился неприятный инцидент.

Во время разминки Самоделкина исполняла тройной лутц и налетела на катившуюся по льду Веронику Яметову, которая отреагировала четко, сумку поймать соперницу. В прокате Софья тоже была не в ногах — упала с четверного сальхова и ошиблась на выезде с тройного акселя. В итоге она осталась только 11-й.

Аделия Петросян первой в сильнейшей группе начала заходить на ультра-си. Первый четверной — риттбергер — у нее не получился, хотя на разминке были удачные попытки. Но фигуристка не расклеилась и следом прыгнула два четверных тулупа.

Прокат в целом получился хорошим. Только вот на контрасте с предыдущей фигуристкой выглядит странной оценка за компоненты. Ксения Синицына пока не владеет ультра-си, но ее катание прекрасно. И очень удивительно видеть что ее вторая оценка ниже, чем у полу-юниорки Петросян. Но что уж тут…

Валиева реабилитировалась и взяла серебро

Камила Валиева выступала под непривычным для себя третьим номером в сильнейшей разминке. Но сразу дала понять — она тут оказалась совершенно случайно. Ее выступление было безупречным — хоть фигуристка и потеряла уровни на вращениях.

Тем не менее — два четверных тулупа, один в каскаде с двойным акселем, уверенное катание — сегодня все было за Камилу. В концовке Валиева не стала прикрываться капюшоном — видимо, по ходу сезона в программу по-прежнему продолжают вносить изменения. Ранее из нее убрали звуковую нарезку новостей в самом начале.

Сама Камила объяснила, что не считает нужным прятать лицо. И именно поэтому не стала делать трюк с капюшоном: «Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное».

И хоть Камиле удалось выиграть произвольную программу, чемпионат России она все же проиграла. Валиева уступила два балла новой чемпионке — Софье Акатьевой. Ошибка на тройном акселе в короткой программе стоила фигуристке золотой медали.

Как и Софье Муравьевой — злополучный триксель лишил ученицу Евгения Плющенко медали. Спортсменка упала со стартового акселя, но исполнила второй — в каскаде с двойным тулупом. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться в призовой тройке. Это понимала и сама фигуристка, о чем и сказала журналистам: «Я не откатала чисто. О месте даже не может быть речи без чистого проката. У меня техника недостаточно хорошая».

Туктамышева с медалью впервые за много лет

Начала Туктамышева с секвенции из тройного и двойного акселей. А затем исполнила еще и сольный триксель — свой коронный прыжок. На протяжении всего проката чувствовалась наслаждение Лизы — как она кайфовала от своего катания. И эмоции на лице, и руки — все было прекрасным и гармоничным.

На сдвоенном флипе хотелось просто моргнуть и сделать вид, что этого не было. К счастью, это была единственная ошибка императрицы в этом прокате. На заключительном прыжковом элементе у поклонников фигуристки дрогнуло сердце — Туктамышева приземлила очень опасно приземлила тройной риттбергер. Но все кончилось хорошо.

Елизавета впервые за 8 лет сумела попасть в призы чемпионата России. Последний раз она поднималась на пьедестал почета аж в 2014 году. Тогда Туктамышева стала серебряным призером — и последней совершеннолетней обладательницей медали.

В 2022 ей удалось вновь стать самой возрастной фигуристкой на подиуме и добавить в свою копилку многочисленных наград и бронзу первенства страны.

Акатьева выиграла дебютный чемпионат России

Лидер после короткой программы — Софья Акатьева — единственная, кому было по силам сместить Камилу Валиеву с первого места. И она это сделала — хоть и стартовый элемент у фигуристки не получился.

В начале программы Соня упала с тройного акселя. И на секунду показалось, что Валиева все же сумеет защитить титул. Но Акатьева не сдалась — и остальные элементы выполнила безукоризненно — и два четверных тулупа, и дорожку, и вращения!

После проката Софья призналась, что испугалась после падения с акселя. Однако гордится собой, что ей удалось собраться и удержать лидерство после короткой программы. Это был дебютный чемпионат России для Акатьевой — и она сумела выиграть его с первой же попытки.