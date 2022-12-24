Туктамышева: Я рада третьему месту. Сказала Валиевой, что это еще одна моя победа — так близко я к ней подошла

— Настроение отличное. Я очень счастлива и довольна исходом этих соревнований.
— Раньше третье место означало, что ты едешь на чемпионат мира и Европы. Теперь оно что означает?
— Это означает, что все не зря, что не зря работаю, не зря катаюсь. И это уже достаточно большая мотивация.
— Что можете сказать про произвольную программу. Все было классно, кроме флипа. Что там случилось?
— Мне кажется, я немножко потеряла бдительность и на эмоциях после хорошего каскада 3−3, который у меня наконец-то получился, дала себе слабинку и в итоге сделала двойной флип. Слава богу, что он меня не подвел, не сломал во второй половине.
— После проката были мысли о том, какое место ты можешь занять?
— Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, но я просто надеялась на лучшее.
— Реально было догнать девушек, которые сейчас сидели рядом с тобой?
— Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.
— Это максимально возможный результат?
— Да. И я рада этому месту.
— Отрыв все же не такой большой.
— Отрыв небольшой. Я уже сказала Камиле, что это еще одна моя победа, что я так близко к ней подошла (смеется). Давно или никогда такого не было, чтобы был такой маленький отрыв.
— На каком месте стоит эта бронза?
— Наверное, по моим ощущениям, ее можно сравнить с серебряной медалью чемпионата мира: она у меня сейчас на первом месте, а не золотая медаль. Эта бронза, наверное, больше для меня значима, чем серебро, которое я завоевала в 2015 году. Очень давно я выигрывала чемпионат России. Даже не помню своих эмоций. Было как-то очень неожиданно. Я только не так понимала, что это очень сложный старт, потому что была юна. В сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо, но не могу сказать, что это на первом месте, хотя эта медаль очень важная, — передает слова Туктамышевой корреспондент Sport24 Константин Лесик.