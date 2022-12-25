Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Ак Барс
11
Футбол. Зарубежный
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. КХЛ
26.12
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
26.12
Металлург
Трактор
Хоккей. КХЛ
26.12
Салават Юлаев
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
13СКА впервые в сезоне проиграл ЦСКА
17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Хореограф Тутберидзе заявил о сбежавшей с чемпионата России Трусовой

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что фигуристка Александра Трусова сбежала с чемпионата России. Его слова приводит Sport24.

Наверх
Источник: Reuters

Железняков посчитал, что Трусова испугалась конкуренции, так как находится не в лучшей физической форме. «Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза», — заявил хореограф, подчеркнув, что в отличие от нее Камила Валиева подает положительный пример фанатам.

23 декабря Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. За день до представления короткой программы она почувствовала недомогание. До этого Трусова провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.

В октябре Трусова объявила об уходе из группы Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Теперь Трусова занимается у Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету — две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чимаев обратился к сыну Кадырова перед его дебютом в ММА
Назван лучший гол чемпионата мира в Катаре
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь