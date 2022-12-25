Хореограф Тутберидзе заявил о сбежавшей с чемпионата России Трусовой

Железняков посчитал, что Трусова испугалась конкуренции, так как находится не в лучшей физической форме. «Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза», — заявил хореограф, подчеркнув, что в отличие от нее Камила Валиева подает положительный пример фанатам.

23 декабря Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. За день до представления короткой программы она почувствовала недомогание. До этого Трусова провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.

В октябре Трусова объявила об уходе из группы Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Теперь Трусова занимается у Светланы Соколовской.