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02:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Украине требуют убрать Щербакову из номинантов на премию Skating Awards

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинская федерация фигурного катания (УФФК) требует от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист», сообщается на официальном сайте УФФК.

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Источник: Спорт РИА Новости

Организация направила два письма. В одном из них к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК обратился ее глава Михаил Макаров. Другое направлено председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду от комиссии атлетов УФФК, которую возглавляет Анна Хныченкова.

«Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards и просит руководство ISU отреагировать на позорный факт и исключить из списка номинантов представительницу России», — говорится на сайте УФФК.

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются олимпийский чемпион американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр японец Юма Кагияма, бронзовые призеры Олимпийских игр японцы Риу Миура и Рюити Кихара, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, бронзовый призер Олимпиады японка Каори Сакамото, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэнцзинь/Хань Цун и бронзовый призер Олимпийских игр японец Сёма Уно.

Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

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