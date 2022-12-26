Крах устоев. Почему Акатьева — принципиально новая чемпионка России

В женском одиночном катании давно уже существует определенный алгоритм действий. Предлагаю условно назвать его паттерном имени Этери Тутберидзе. Вот мы имеем фигуристку А — талантливую, успешную, всеми любимую. Она выжигает всю поляну пару-тройку лет и рвется к величию, как разогнавшийся до предела локомотив в третьей части «Назад в будущее». И тут вдруг резко выясняется, что пути оканчиваются тупиком, а за ограждением — обрыв. И нет там никакого скачка в будущее, никакого разрыва пространственно-временного континуума. Там пропасть — вот и все.

На финишной прямой этого «локомотива» команда Этери Георгиевны уже готовит к отправке следующий, и топливо с каждым разом становится все более и более мощным. От каскада лутц-риттбергер — к лавине четверных прыжков. Далее — к совершенному балансу техники и компонентов. Больше, лучше, качественнее, а главное — всегда точно по расписанию. Очень удобно и современно.

Сейчас вроде бы история повторилась. Ну, по крайней мере, те, кто не особо в теме фигурного катания, глянут на возраст победителей и призеров чемпионата России в Красноярске и смекнут: ага, ну вот же, все как мы и предсказывали!

Софья Акатьева 15 лет от роду кладет на лопатки 16-летнюю уже «старушку» Камилу Валиеву (ей в этом фильме отведена роль «локомотива-1», который вот-вот уже прибудет на конечную станцию на дне каньона) и 26-летнюю Елизавету Туктамышеву, которая вообще непонятно, как тут оказалась (куда смотрит «возрастная полиция»?!). Все по канонам и заветам, сформированным последними двумя-тремя олимпийскими циклами, в которых Тутберидзе властвовала безраздельно.

На самом же деле, никакой доминации юности над дряхлеющими 16−17-летними организмами в Красноярске не было. Победа Акатьевой совсем не похожа на легкую прогулку, по ходу которой юные верткие девочки цепляют медали, даже толком не вспотев. Внимание на баллы: Софья набрала 249,74 по совокупности двух программ, сделав в них два тройных акселя (один — в произвольной — с падением) и два отличных четверных тулупа. У Валиевой — 247,32 со сдвоенным флипом и потерянными уровнями сложности на двух вращениях в произвольной и «бабочкой» на акселе в короткой. Такой разрыв покрывается в два счета.

Давайте смотреть правде в глаза: даже то, что Камила прыгнула лишь два ультра-си (четверные тулупы в произвольной) против четырех у Софьи, не помешало бы ей абсолютно легко забрать золото, додержи она хотя бы одно из этих вращений на четвертый уровень. То есть Акатьева не прошлась по старшим соперницам катком — она победила их выдержкой и самообладанием, соревнуясь в абсолютно равных условиях. И легко ей в этом соревновании точно не было.

Не стоит забывать, что сезон у Софьи начинался со скрипом. На летнем сборе в Новогорске она получила совершенно случайную, нелепую травму — на раскатке другая фигуристка команды Тутберидзе случайно коньком порезала ей ногу в районе колена. Вроде бы, ничего серьезного, но на три недели из тренировочного процесса Соня выпала. Предсезонная подготовка осложнилась, и набор формы, как следствие, застопорился.

Возникшая после этого небольшая неуверенность в себе, которую мы могли видеть, к примеру, на четвертом в сезоне этапе Гран-при в Москве (там Софья завалила все ультра-си в произвольной), несколько месяцев не давала ей раскрыться в полную силу. Кроме того, насколько мне известно, окончательно проблемы со здоровьем у нее не ушли. По крайней мере, в конце серии Гран-при она обращалась за врачебной консультацией — вероятно, как раз по поводу колена. То есть пусть подготовка к чемпионату России и была полноценной, но безоблачной ее назвать точно нельзя.

И все же в Красноярск Софья приехала в потрясающей форме, несмотря на все невзгоды. Свидетели официальных тренировок (закрытых для прессы и зрителей, к сожалению) рассказывали, что она была лучше всех и по катанию, и по общему количеству успешно выполненных ультра-си. Есть мнение, что тренировки ничего не значат — дескать, надо прокаты смотреть, а не ерундой вот этой вот заниматься, но здесь одно закономерно вытекло в другое. Пока Валиева боролась с собой, а Туктамышева копила энергию для финального рывка, Акатьева впечатывала четверной тулуп за тройным акселем, демонстрируя всей арене, как хорошо она подготовилась. С пустых кресел «Платинума» в ответ лилась восторженная тишина.

Единственное, что могло ей помешать — нервы от осознания, что за первое место ей нужно грызться, а не просто прийти и забрать. В том году, когда Акатьевой было 14, ее сверстница Аделия Петросян, к примеру, уже вовсю зажигала в Санкт-Петербурге и привезла с того предолимпийского чемпионата солидное четвертое место. Софья смотрела за тем турниром по телевизору — помешала дата рождения, из-за которой по нынешнему возрастному цензу она не выйдет на взрослые международные соревнования еще минимум пару лет.

Родись она на семь дней раньше — поехала бы себе спокойно на тот чемпионат России в Питере, где можно было приобрести опыт выступления на многотысячной арене и прочувствовать атмосферу больших соревнований, не участвуя при этом в дележке медалей. Отсидеться, в некотором смысле, за олимпийской тройкой, обыграть которую ей все равно бы не дали из этических соображений, но все же получить максимальную выгоду на будущее.

В итоге дебютный для Софьи чемпионат России пришелся на постолимпийский сезон, где ее воспринимают уже не как юниорку, а как полноценного претендента на лидерство. Высокий статус, требующий невероятной выдержки и самообладания — качеств отнюдь не детских. Не юное тонкое тело помогло Софье — технический набор Камилы был не очень-то сильно дешевле, да и четверные тулупы свои она сделала едва ли не чище Акатьевой (как, кстати, и тройные аксели — Туктамышева), и не превосходство по дате рождения — с этим Соне вообще не повезло.

Выиграть ей помогло то, что в решающий момент сезона она собралась и не оставила себе ни единой возможности усомниться в своих силах, в то время как главная соперница и вообще, на секунду, фаворитка соревнований все же дала слабину. Причем, скорее всего, чисто в ментальном плане.

Иного превосходства у нее и не было. В сущности, возвращаясь к аналогии в начале текста: что «локомотив-1» (Валиева), что «локомотив-2» (Акатьева) сейчас несутся по рельсам на одной скорости и на одинаковой тяге, ведь в оптимальных кондициях их технический набор абсолютно идентичен. А главное — в конце путей ни у одной, ни у второй нет пропасти. Они не готовы падать.

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И Валиева, и Акатьева намерены нырнуть в свое Будущее на полном ходу, поправ все законы зреложенской логики, ведь пример того, что это возможно — вот он, сидит рядом с ними на пресс-конференции своего 15-го по счету чемпионата России, переминая ладонью очередную медаль. На наших глазах ломаются стереотипы и рушатся далеко не самые положительные устои, и это просто замечательно.

Вот только какое оно — Будущее Софьи Акатьевой? Решение на летнем конгрессе ISU поднять возрастной ценз до 17 лет и так отбросит ее от крупнейших международных соревнований на долгие годы (как минимум на три), а текущий бан российского спорта лишает Софью даже абсолютно заслуженной возможности собрать коллекцию титулов на юниорском уровне. Вместо того, чтобы демонстрировать всей планете свою силу и выдержку, она поедет в Пермь на первенство России — и на этом сезон завершится. За ним будет еще один точно такой же, а потом еще, и еще…

Как скоро ей надоест? А как скоро надоест это все другим таким же талантливым детям? Не знаю, даже и думать об этом не хочется. Одно лишь сказать могу: прекратите уже эту сегрегацию по политическим мотивам. От того, что гениальный спортсмен потратит лучшие годы карьеры на варку в собственном соку, проиграют буквально все.

Автор: Влад Жуков