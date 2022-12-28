Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве

Инцидент произошел в ноябре. Драку удалось разнять с помощью представителей федерации. Причина конфликта неизвестна, однако отношения двух фигуристов и без того были натянутыми — Нарижный в этом сезоне встал в пару с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов. Девид не участвовал в этапе, но пришел посмотреть соревнования.