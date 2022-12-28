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13:47 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева за выступление в шоу Навки «История любви Шахерезады» получит больше 6,5 млн рублей, Синицина — более 10 млн, Туктамышева — 931 тысячу рублей

Фигуристка Камила Валиева получит 6 603 000 рублей за 15 выступлений в роли богини в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

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Источник: РИА "Новости"

Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой заключил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).

Гонорар Виктории Синициной, которая исполнит роль Шахерезады, за 20 выступлений составит 10 170 084 рублей. Петр Чернышев за 16 выступлений в роли царя Миргали получит 3 195 000 рублей, Иван Ригини (Джинн) за 19 шоу — 2 035 394 рублей, Елизавета Туктамышева за семь выступлений в роли Саис — 931 875. Артистке кордебалета Татьяне Розановой за восемь выступлений будет выплачено 2 087 776 рублей.

С Синициной в шоу выступит ее муж и партнер Никита Кацалапов, но в реестре госзакупок его контракта нет.

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