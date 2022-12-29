Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:15
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Эльче
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
20
Хоккей. НХЛ
30.12
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
30.12
Вашингтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
30.12
Айлендерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота
Даллас
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
30.12
Аризона
Торонто
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вегас
Б
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
23
Все события
Фоторепортажи
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
17Моменты карьеры Александра Овечкина
13:45 (мск), источник: Sport24

Тарасова: «У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала уверенность, что у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко воспитанники обязательно будут выдающимися.

Наверх
Источник: Sport24

«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени. Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придет. Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко из-за болезни не смог принять участие в премьере шоу «Снегурочка».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Так делают только россияне». Красавицу-жену футболиста «Спартака» упрекнули в жадности на Мальдивах
Россиянка, выигравшая конкурс красоты в Дубае: «Не перевариваю российский туризм. Наши люди не умеют себя вести»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь