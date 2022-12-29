Тарасова: «У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала уверенность, что у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко воспитанники обязательно будут выдающимися.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала уверенность, что у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко воспитанники обязательно будут выдающимися.
«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени. Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придет. Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.
Ранее стало известно, что Евгений Плющенко из-за болезни не смог принять участие в премьере шоу «Снегурочка».