Тарасова: «У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени»

«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени. Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придет. Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.