Медведева назвала блокбастером мужской турнир чемпионата России по фигурному катанию

23 декабря Евгений Семененко выиграл чемпионат России в Красноярске, он набрал 295,07 балла. Второе место занял Петр Гуменник, который набрал такое же количество баллов, третьим стал Александр Самарин (282,40). Семененко опередил Гуменика за счет более высокой технической оценки.

«Я смотрела чемпионат России, не могу не отметить выступления наших мальчиков, особенно в произвольной программе, это был настоящий блокбастер, где-то я это уже видела (Медведева и Алина Загитова получили одинаковые баллы за произвольную программу на Олимпиаде 2018 года — прим. ТАСС). Порадовало, что было много четверных прыжков, понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу, это был настоящий спорт», — сказала Медведева.