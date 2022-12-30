Евгения Медведева объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру

— Сегодня вы в роли Дороти. Расскажите немного про шоу.

— Да, сегодня, точно так же, как и 3 года назад, и всегда в этом спектакле я в роли Дороти. Очень интересная для меня роль юной девочки, которая мечтала сбежать от ежедневной рутины, но, как показывает практика, нет ничего лучше родного дома. Сегодня мы будем показывать очень классный спектакль для детишек, прежде всего. Плюс очень много спецэффектов, декораций, очень яркие фигуристы и персонажи. Сегодня в нашем шоу еще дебютирует Михаил Коляда. Мы его принимаем в нашу команду, поздравляем именно в этом спектакле. Сейчас вышли с репетиции, все готово. Надеюсь, что зрителям понравится.

— Как думаете, почему люди так сильно любят фигурное катание? Что привлекает?

— Фигурное катание — это красиво. И давайте не будем забывать, насколько силен этот вид спорта именно в нашей стране. То есть да, любые крупные соревнования выигрываются нашими ребятами. Конечно же это влияет — победы, победы, еще раз победы. Это травмоопасный вид спорта, на который интересно смотреть. Точно так же, как, наверное, на цирк. И у нас есть еще возможность реализовать себя через музыку, через хореографию. С энергией абсолютно всего: спорта, искусства, музыки, подачи себя.

— Как раз по поводу реализации. Обычно девочки-фигуристки в 15−16 лет уже выходят на пенсию. Это не обидно? И как реализовать себя дальше?

— В 15−16 лет — нет, но в 18−19 лет — да, когда организм человека меняется. Особенно, у девочек. Это довольно-таки трудно, но просто такой молодой вид спорта, что к 18 годам, если ты топовый спортсмен, ты уже все выиграл. И тут уже решение за тобой — хочешь ли ты кататься дальше или нет. То есть, возможно у тебя есть какие-то другие цели в жизни. Это нормально — иметь другие цели в жизни, помимо спорта. Но все выбирают свой путь, в меру своих возможностей, в меру своих сил, в меру своего здоровья.

— А как вы выбрали свой путь?

— Я выбрала свой путь по аспектам того, что, в принципе, я выиграла все, что хотела выиграть, и в силу своего здоровья. Рационально и честно посмотрела на себя со стороны, оценила, могу ли я или не могу. Тут тоже вопрос стоит возможностей именно физических. Поняла, что для меня важнее реализовать себя более творчески и позаботиться о своем здоровье. Так что я выбрала свой путь и следую ему. У меня есть план, и я его придерживаюсь (смеется), — передает слова Медведевой корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.