Валиева взорвала интернет показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы и другие иностранцы в восторге от Камилы

Номер Камилы Валиевой на показательных выступлениях после чемпионата России стал настоящей вишенкой на торте. И не только потому, что вице-чемпионка страны выступила с новой программой, в отличии от многих других фигуристов, катавших старые постановки. Ученица Этери Тутберидзе исполнила по-настоящему крутой номер! Его активно обсуждают в социальных сетях зарубежом, отрывки с выступления держатся в трендах TikTok, а саму Камилу хвалят за артистизм и шикарное катание.

Номер

Если вы все пропустили: в новом показательном номере Валиева предстала в образе Уэнсдэй из одноименного сериала Netflix, который в настоящее время стал очень популярным. Фигуристка показала знаменитый танец главной героини сериала, ролик с которым стал вирусным в сети.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NakTu_VZxJ0" title="Wednesday Addams | Dance Scene | Netflix" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонникам настолько понравился этот момент из сериала, что они наложили на него новую музыку — а именно композицию «Bloody Mary» исполнительницы Леди Гаги. От этого выиграли все: и любители сериала, которые вдохновились на воссоздание танцевальных движений. И сама певица: ведь ее песне уже больше двух лет, а она вдруг снова стала популярной.

В трендах TikTok были различные вариации танца от поклонников сериала. А теперь там и ролики с выступления Камилы, которая не просто повторила танец Уэнсдэй, но и идеально вжилась в ее готический образ: макияж, косички и черное платье. Фигуристка держала роль даже после проката, бросив на оператора серьезный взгляд, вместо привычной улыбки.

Валиева, как и главная героиня, «танцевала» под композицию The Cramps« “Goo Goo Muck”. А в концовке программы музыка сменилась на “Bloody Mary” — ту самую ускоренную версию, под которую танец Уэнсдэй завирусился в сети. И это получилось просто вау — стильно, ярко и интересно! То, чего так не хватало российскому фигурному катанию.

Бомба

Неудивительно, что эта показательная программа стала самой обсуждаемой и самой яркой на гала-вечере после чемпионата России. Более того — Валиева и ее номер буквально взорвали интернет. На это Камила скромно подметила, что такова и была цель:

«Номер взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет еще много. Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Понятно, что постановка российское фигурнокатательное сообщество. Но самое интересное, что на этот номер обратили внимание и зарубежом. Его активно обсуждают в социальных сетях, а количество просмотров роликов в TikTok с участием Камилы в образе Уэнсдэй перевалило за 35 миллионов!

Alonso: У Уэнсдэй могут быть черные коньки.

DrJonathanRosa: Сардонические выступления в фигурном катании редки, но замечательны.

Ocampi_: Выступление Камилы в образе Уэнсдэй это ее жемчужина.

Ksenia_Jeon13: Как вообще может пойти что-то не так, если это была идеальная Уэнсдэй. Я даже не фанат Валиевой, но эта программа огонь.

Ballecourbe: Все пытаются воспроизвести танец Уэнсдэй Аддамс. Даже российская фигуристка Камила Валиева… она заслуживает 10 баллов.

VitorHugoAS: Мы любим Валиеву.

Гала-шоу ЧР по фигурному катанию 21 фотография 21 фотография 21 фотография

Признание

Но Камила на слуху не только у любителей фигурного катания в социальных сетях. О ней и ее шикарном показательном номере написали и зарубежные СМИ. В частности, популярнейший американский журнал Billboard! В материале саму фигуристку называют сенсационной, а ее хореграфию — безупречной.

«16-летняя сенсация показала танец по мотивам сериала — вплоть до движений рук, вечернего платья в готическом стиле и длинных черных косичек. Пока звучал вокал Люкса Интериора, Валиева продемонстрировала безупречно исполненную хореографию, а зрители на трибунах аплодировали в такт», — говорится в заметке.

Еще одно американское издание — Today — оценило программу фигуристки, отметив, что Камила сумела воссоздать образ Уэнсдэй: «Она выглядела точь-в-точь как главная героиня сериала Netflix. Камила Валиева подарила судьям мрачный и угрюмый номер на чемпионате России по фигурному катанию 2023 года, исполнив версию популярного танца Дженны Ортеги из сериала “Уэнсдэй” на льду».

А на бразильском телевидении даже показали целый сюжет, где были отрывки из выступления Камилы. В конце ведущая подвела итог, сказав «Замечательно!» о программе Валиевой.

В материале голлландского издания Nieuwsblad говорится, что фигуристка произвела настоящий фурор своим показательным номером: «россиянка повторила образ героини сериала Netflix и выложилась по полной под композицию Леди Гаги». И судя по всему, это только начало. Программу Камилы увидели уже во многих странах, но это, определенно, еще не предел.