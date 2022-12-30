Валиева обратилась к композитору «Уэнсдей» с благодарностью

Валиева на чемпионате России в Красноярске исполнила показательный номер, где повторила ставший вирусным танец героини сериала «Уэнсдей». Эльфман разместил на своей странице в соцсетях видеозапись выступления российской фигуристки и отметил ее аккаунт, наложив на пост картинку с олимпийскими кольцами.

«Заходишь в соцсети и видишь уведомление о том, что Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу “Уэнсдей”, опубликовал мою версию танца у себя в сторис! Неожиданная и очень приятная новость!» — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Также Валиева поблагодарила российские и международные СМИ, отметившие ее выступление, среди которых Cosmopolitan, People и Billboard.