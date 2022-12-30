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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева обратилась к композитору «Уэнсдей» с благодарностью

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Победительница командного турнира Олимпиады-2022 российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила автора музыки к сериалу «Уэнсдей» американского композитора Дэнни Эльфмана за поддержку.

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Источник: РИА "Новости"

Валиева на чемпионате России в Красноярске исполнила показательный номер, где повторила ставший вирусным танец героини сериала «Уэнсдей». Эльфман разместил на своей странице в соцсетях видеозапись выступления российской фигуристки и отметил ее аккаунт, наложив на пост картинку с олимпийскими кольцами.

«Заходишь в соцсети и видишь уведомление о том, что Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу “Уэнсдей”, опубликовал мою версию танца у себя в сторис! Неожиданная и очень приятная новость!» — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Также Валиева поблагодарила российские и международные СМИ, отметившие ее выступление, среди которых Cosmopolitan, People и Billboard.

«Большое спасибо всем за этот фидбек! Невероятно здорово получить такой подарок под Новый год!» — добавила спортсменка.

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