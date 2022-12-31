Канадка Дюамель — о постах с Валиевой: отвратительное оскорбление для фигуристов США

До этого на сайте Today также публиковали статью о номере Валиевой в образе главной героини сериала «Уэнсдей».

«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и её команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Today, это совершенно неуважительно», — написала Дюамель в социальных сетях.