Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

По информации издания, у 45-летнего бывшего фигуриста диагностирована пневмония. Его доставили в московскую клинику ночью 10 января. Утром состояние Костомарова ухудшилось, врачи оценивают его как крайне тяжелое. Уточняется, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помимо Олимпийских игр, в паре с Татьяной Навкой спортсмен дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру.